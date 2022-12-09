Косовский спецназ блокировал северную часть города Косовска-Митровица

В северной части проживают сербы

Непризнанная республика Косово нарушила Брюссельские соглашения. Более 300 полицейских, несмотря на договоренности, вторглись на север края, населенного преимущественно сербами.

Спецназ на бронемашинах вошёл в город Косовска-Митровица при полной боевой экипировке. Они блокировали сербскую часть города, хотя по договоренностям с Евросоюзом не имеют права проводить подобную операцию без разрешения руководителей сербских муниципалитетов.

Белград уже заявил, что не оставят без ответа действия властей непризнанной республики. Сербия готова вернуть на территорию Косова и Метохии около тысячи сотрудников своих сил безопасности.



Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"