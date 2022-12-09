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"Борис Годунов" в "Ла Скала": политическая повестка порвана в клочья

08:42
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Премьера прошла вопреки попыткам отменить русскую культуру

Русские наступают, провоцируя моральное разложение европейцев. Культура выступает как оружие. Знаменитый миланский театр "Ла Скала" открыл новый сезон. На сцене не боевой гопак и не хороводы украинских парубков, а опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Актуальная политическая повестка порвана в клочья.

Мало того что композитор русский, так еще и заглавную партию исполняет россиянин Ильдар Абдразаков. Скандал вокруг постановки пытались раздуть задолго до наступления сезона, когда о постановке сообщил директор театра "Ла Скала" Доминик Мейер. Встрепенулся Генконсул Украины Андрей Картыш, призвавший запретить "Бориса Годунова", потому, что это "поддержка пропаганды России". Доминик Мейер отмахнулся: "Здесь нет ничего, что было бы направлено против Украины. Речь идёт о настоящем шедевре".

Небольшой сенсацией стало присутствие в "Ла Скала" председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, от которой, конечно, ожидали политической оценки пророссийской постановки.

"Мусоргский феноменален, Чайковский, к примеру, тоже феноменален", - заявила она.

Не знаю, насколько фон дер Ляйен тонкий ценитель оперы, но, похоже, и она понимает, что оголтелое отрицание всего русского уже давно напоминает безумный фарс.

Компания по зачистке Европы от русской культуры подходит к концу? А только что запрещали исполнение Чайковского, из европейских оркестров увольняли российских дирижеров. Вот статья в авторитетном британском издании "Экономист", которое берётся за великую русскую литературу и уличает Пушкина, Толстого, Достоевского в имперских амбициях. И цитирует некую украинскую писательницу Оксану Забужко, которая как дважды два доказывает, что на Западе читатели просто игнорируют империалистические взгляды крупных российских авторов и потворствуют их резкому моральному релятивизму и симпатии к преступникам. Толстой - милитарист. Достоевский - русский шовинист. Пушкин - имперски окрашенный русский патриот. Вы еще не читали Оксану Забужко? Кстати, директор театра "Ла Скала" сказал журналистам: "Я не готов прятаться, когда читаю Достоевского или Пушкина".

Пусть от русской классики прячется Оксана Забужко и её друзья. У них в действительности всё не так как на самом деле.

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