Премьера прошла вопреки попыткам отменить русскую культуру

Русские наступают, провоцируя моральное разложение европейцев. Культура выступает как оружие. Знаменитый миланский театр "Ла Скала" открыл новый сезон. На сцене не боевой гопак и не хороводы украинских парубков, а опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Актуальная политическая повестка порвана в клочья.

Мало того что композитор русский, так еще и заглавную партию исполняет россиянин Ильдар Абдразаков. Скандал вокруг постановки пытались раздуть задолго до наступления сезона, когда о постановке сообщил директор театра "Ла Скала" Доминик Мейер. Встрепенулся Генконсул Украины Андрей Картыш, призвавший запретить "Бориса Годунова", потому, что это "поддержка пропаганды России". Доминик Мейер отмахнулся: "Здесь нет ничего, что было бы направлено против Украины. Речь идёт о настоящем шедевре".

Небольшой сенсацией стало присутствие в "Ла Скала" председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, от которой, конечно, ожидали политической оценки пророссийской постановки.

"Мусоргский феноменален, Чайковский, к примеру, тоже феноменален", - заявила она.

Не знаю, насколько фон дер Ляйен тонкий ценитель оперы, но, похоже, и она понимает, что оголтелое отрицание всего русского уже давно напоминает безумный фарс.

Компания по зачистке Европы от русской культуры подходит к концу? А только что запрещали исполнение Чайковского, из европейских оркестров увольняли российских дирижеров. Вот статья в авторитетном британском издании "Экономист", которое берётся за великую русскую литературу и уличает Пушкина, Толстого, Достоевского в имперских амбициях. И цитирует некую украинскую писательницу Оксану Забужко, которая как дважды два доказывает, что на Западе читатели просто игнорируют империалистические взгляды крупных российских авторов и потворствуют их резкому моральному релятивизму и симпатии к преступникам. Толстой - милитарист. Достоевский - русский шовинист. Пушкин - имперски окрашенный русский патриот. Вы еще не читали Оксану Забужко? Кстати, директор театра "Ла Скала" сказал журналистам: "Я не готов прятаться, когда читаю Достоевского или Пушкина".

Пусть от русской классики прячется Оксана Забужко и её друзья. У них в действительности всё не так как на самом деле.

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