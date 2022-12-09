Профессор Кулиш о вакцинации от гриппа: "Обязательно придет вторая волна"

Привиться еще не поздно

В некоторых регионах страны вводят карантинные меры из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. В нескольких районах Ленининградской области, Кабардино-Балкарии, Якутии - на удалённое обучение переходят школьные классы. Особую тревогу врачей вызывает один из самых тяжелых вариантов инфекции - штамм H1N1, так называемый "свиной грипп". Он, по данным Роспотребнадзора, проявил себя уже в 74 регионах. За прошлую неделю заболели более 1,2 млн человек. Прирост составил 23%. В ведомстве призывают не пренебрегать мерами профилактики, иначе заболеваемость может достичь пика уже к Новому году. Главное средство защиты - прививка. Сделать её ещё не поздно. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вакцины против гриппа в стране достаточно. Отечественные препараты эффективно защищают от тяжелого течения заболевания.

О ситуации со "свиным гриппом" с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Дмитрий Кулиш, кандидат биологических наук, профессор Сколковского института науки и технологий.

Насколько опасна ситуация со "свиным гриппом"? Не будет ли новой пандемии?

У учёных пока серьезных опасений нет. Мы смотрим на данные, на доклады вирусологов. Пока то, что происходит, это, конечно, уже повышенная заболеваемость. Заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла вверх. Несколько удивительно, что пришел один штамм – H1N1, который известен, как "свиной грипп". Но по состоянию на сегодня серьёзной опасности пока нет. Хотя, когда руководители здравоохранения обращают внимания на повышенную заболеваемость и просят нас беречь себя, вакцинироваться, это абсолютно правильная рекомендация.

Вакцина от коронавируса истощила иммунитет?

Это смесь суеверий и путаницы. "Спутник-V" – прекрасная вакцина, но она не имеет никакого отношения к гриппу. Любая вакцинация – это необходимое мероприятие, но оно совершенно не истощает ваш иммунитет. И вообще эта тема с точки зрения науки – неправильная. Что действительно произошло. Два года люди выбирали вакцинироваться против ковида, а не против гриппа, что с точки зрения науки было глуповато, надо было защищать себя от обоих заболеваний. Два года люди, сидя на самоизоляции, меньше болели гриппом. Получилось, что два года люди теряли антитела против гриппа, потому что не болели им, и не восполняли запас, потому что не вакцинировались. В результате это правда, что сейчас мы имеем в населении большую уязвимость к гриппу. Но это не из-за ковида и нашей вакцины, это из-за пандемийной ситуации.

Сегодня уже поздно прививаться от гриппа?

Те, кто провакцинировался в сентябре, конечно, главные молодцы. Тем не менее, эпидемиологи знают две вещи. Первая – обязательно придет вторая волна гриппа в январе-феврале, она не может не прийти, это гарантировано статистикой. На протяжении многих лет вторая волна всегда приходила в январе-феврале, она была всегда сильнее ноябрьской. Второе – человек, который вакцинируется, он первые три недели себя бережет. Это социологи пронаблюдали. В этом смысле, если вы сейчас пойдете вакцинироваться, вы подсознательно будете себя беречь три недели. А за это время появятся антитела.

Страшен ли "свиной грипп"?

С точки зрения ВОЗ, официальной гриппозной науки, ничего особенно резкого в этом штамме нет. Пандемия 2009 года отличалась от всех остальных тем, что болело много молодежи, и этому есть объяснение. Сегодня почему мы переживаем? Не из-за того, что свиной грипп чем-то страшен, а из-за того, что мы после двух лет не защищены.

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