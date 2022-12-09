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В работе "ВКонтакте" произошел сбой

08:38
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Больше всего жалоб поступает из Москвы

Пользователи "ВКонтакте" в России сообщили о сбоях в работе соцсети утром 9 декабря.

Информацию подтвердил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

76% столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили, что мессенджер не работает, 12% жалуются на перебои в работе приложения, 9% - на сбой в работе сайта.

Больше всего жалоб поступает из Москвы, Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Также на сбой в российском приложении пожаловались жители Кейптауна (ЮАР), передает ТАСС. 

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