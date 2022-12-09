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WSJ: США готовят новые ограничения против России и Китая

09:27
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Вашингтон планирует новые персональные рестрикции

Американские власти готовятся обнародовать новые ограничительные меры в отношении России и Китая. Как рассказали источники The Wall Street Journal, Вашингтон мотивирует их якобы нарушениями прав человека, а в случае с Китаем — поддержкой браконьерства в Тихом океане.
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В рамках новых ограничений планируется заморозить активы в США высокопоставленных правительственных и военных чиновников, а также представителей деловых кругов. Им также ограничат въезд в США и запретят иметь деловые отношения с ними. Новые санкции могут усложнить международные поездки и финансирование.

Наряду с этим Белый дом планирует ввести санкции против нескольких российских предприятий оборонной промышленности и российского Центризбиркома, утверждают источники.

При этом фамилии лиц, которые могут попасть в черные списки, пока не называют. Предположительно, официальное заявление о новых санкциях будет сделано 9 декабря.

Ранее стало известно, что в проекте оборонного бюджета США на 2023 года содержится положение о необходимости добиваться исключения России из "Большой двадцатки" (G20) и ряда других международных форматов и организаций. Однако в Совете Федерации напомнили, что "Большая двадцатка" (G20) является неформальным саммитом, исключить из которого Россию невозможно.

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