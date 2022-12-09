Госдеп изъявил готовность к контактам с Россией в некоторых сферах

Это заявление последовало за обменом заключенными

Администрация США настроена на поддержание контактов с Россией в тех сферах, где имеется возможность прогресса, при наличии заинтересованности американской стороны. Такое заявление в четверг, 8 декабря, сделал глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

Госсекретарь заявил, что Москва и Вашингтон "с самого начала взаимодействовали с тем, чтобы попытаться вернуть американцев, которые были несправедливо задержаны".

Кроме того, отношения между Россией и США сохраняются в сфере определенные контакты, к примеру, по контролю над вооружениями. Вашингтон настроен поддерживать их "с целью защиты американских национальных интересов".

При этом Блинкен заявил о наличии "проблем в наших более широких отношениях", связав их с "военной агрессией России против Украины", сообщает ТАСС.

Свое заявление Блинкен сделал сразу после сообщений об обмене россиянина Виктора Бута, отбывавшего длительный тюремный срок в США, на американку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. В МИД России отметили, что переговоры проходили очень тяжело, а Вашингтон категорически отказывался от диалога, однако работа продолжалась с самого задержания россиянина.

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