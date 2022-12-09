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Один человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI в Подмосковье

09:13
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Версия с поджогом не подтверждается

Один человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI в Подмосковье.

Об этом ТАСС заявили в ГУ МЧС по области. По данным "Известий", погибший - сотрудник охраны.

"К сожалению, имеет место быть один погибший. Проводятся работы по ликвидации пожара. Проблемных вопросов нет", - сказал начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Как сообщили в общем контактном центре "Мега" по России, ТЦ в Химках будет закрыт 9 декабря.

Утром 9 декабря в здании ТЦ "Мега Химки" начался масштабный пожар. На месте были слышны взрывы. В тушении принимают участие 141 человек личного состава, 47 единиц техники, от МЧС 75 человек и 22 единицы техники. На данный момент пожар локализован на площади семь тысяч квадратных метров.

На помощь в тушении пожара прибыли дополнительные силы из Москвы, а также подмосковной Лобни и Андреевки.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать нарушения при сварочных работах в пристройке к зданию. Версия с поджогом не подтверждается. Прокуратура Московской области уже начала проверку по факту пожара.

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