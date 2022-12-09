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После пожара в ТЦ "Мега Химки" завели уголовное дело

09:41
  • пятница
  • 09 декабря 2022

На место выехал замруководителя подмосковного главка СК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Мега Химки".
Один человек погиб при пожаре в гипермаркете OBI в Подмосковье

Дело заведено по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". 

На месте также работают следователи и криминалисты. Для координации работы к месту возгорания выехал заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлев Ярослав Александрович.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать нарушения при сварочных работах в пристройке к зданию. Версия с поджогом не подтвердилась.

Утром 9 декабря в здании ТЦ "Мега Химки" начался масштабный пожар. Известно об одном погибшем. На данный момент пожар локализован на площади семь тысяч квадратных метров. На помощь в тушении прибыли дополнительные силы из Москвы, а также подмосковной Лобни и Андреевки.

Ущерб от пожара в ТЦ в Химках может составить 20-30 миллиардов рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

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