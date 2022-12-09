Взрывы при пожаре в ТЦ "Мега Химки" попали на видео

Погиб один человек

Крупный пожар, который сегодня утром вспыхнул в подмосковном торговом центре "Мега Химки", локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Всего огнем было объято 18 тысяч. В МЧС сообщили об одном погибшем - это охранник.

Возгорание повышенного ранга сложности тушит усиленная группировка спасателей, в помощь коллегам из области прибыли столичные подразделения. На место готова вылететь пожарная авиация. Работу специалистов осложняют конструктивные особенности зданий и так называемая большая горючая нагрузка. В строительном магазине ОBI, где хранилась лакокрасочная продукция, произошло несколько взрывов. Здание полностью разрушено.

"В 5:58 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о сработке датчика пожарной сигнализации в торговом центре "Мега Химки". В 6:19 минут по прибытию первых пожарных подразделений было установлено, что происходит загорание на кровле, группировка наращивается", - сообщил Иван Гусев, начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил проведения сварочных работ в пристройке гипермаркета OBI. В районе горящего торгового центра в Химках взяты пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ. Результаты исследований лаборатории Роспотребнадзора будут объявлены дополнительно.

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