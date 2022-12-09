ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Взрывы при пожаре в ТЦ "Мега Химки" попали на видео

09:53
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Погиб один человек

Крупный пожар, который сегодня утром вспыхнул в подмосковном торговом центре "Мега Химки", локализован на площади 7 тысяч квадратных метров. Всего огнем было объято 18 тысяч. В МЧС сообщили об одном погибшем - это охранник.

Возгорание повышенного ранга сложности тушит усиленная группировка спасателей, в помощь коллегам из области прибыли столичные подразделения. На место готова вылететь пожарная авиация. Работу специалистов осложняют конструктивные особенности зданий и так называемая большая горючая нагрузка. В строительном магазине ОBI, где хранилась лакокрасочная продукция, произошло несколько взрывов. Здание полностью разрушено.

"В 5:58 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о сработке датчика пожарной сигнализации в торговом центре "Мега Химки". В 6:19 минут по прибытию первых пожарных подразделений было установлено, что происходит загорание на кровле, группировка наращивается", - сообщил Иван Гусев, начальник ЦУКС Главного управления МЧС России по Московской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил проведения сварочных работ в  пристройке гипермаркета OBI. В районе горящего торгового центра в Химках взяты пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ. Результаты исследований лаборатории Роспотребнадзора будут объявлены дополнительно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
Пожар в ТЦ "Мега Химки"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.