Россия распространила в ООН письмо об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ

Москва поднимет эту тему на заседании Совбеза ООН 9 декабря

Российская делегация в ООН распространила письмо донецкой общественной организации "Справедливая Защита", касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказал первый заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский.

Дипломат напомнил, что на 9 декабря запланировано заседание Совета Безопасности ООН, на котором будут обсуждать ситуацию на Украине. Россия намерена поднять на заседании тему обстрелов мирного населения Донбасса со стороны ВСУ.

Письмо, касающееся обстрелов Донбасса, распространено как среди членов Совета Безопасности ООН, так и в Генассамблее всемирной организации, цитирует Полянского ТАСС.

7 декабря сообщалось, что ВСУ нанесли новые удары по Донецкой Народной Республике. Националисты выпустили по Горловке четыре снаряда из артиллерии натовского калибра. Атакам подвергся и поселок Майорск. Перед этим был обстрелян Донецк, четыре человека получили ранения.

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