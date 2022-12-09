Кабмин выделит дополнительно 7,4 млрд рублей на зарплаты медикам

В 2023 году врачей станет больше

Правительство России направит на зарплаты медработникам в 2023 году дополнительно 7,4 миллиарда рублей.

"Решение о дополнительном финансировании было принято правительством исходя из прогноза прироста численности медработников на будущий год", — говорится в сообщении кабмина в Telegram.

Ожидается, что в следующем году в медицинские учреждения придут работать еще более 18 тысяч врачей и свыше 20 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"