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Кабмин выделит дополнительно 7,4 млрд рублей на зарплаты медикам

10:38
  • пятница
  • 09 декабря 2022

В 2023 году врачей станет больше

Правительство России направит на зарплаты медработникам в 2023 году дополнительно 7,4 миллиарда рублей.

"Решение о дополнительном финансировании было принято правительством исходя из прогноза прироста численности медработников на будущий год", — говорится в сообщении кабмина в Telegram.

Ожидается, что в следующем году в медицинские учреждения придут работать еще более 18 тысяч врачей и свыше 20 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

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