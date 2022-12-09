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Жители Польши начали готовиться к боевым действиям с Россией

10:30
  • пятница
  • 09 декабря 2022

В стране проводят курсы "Обучение с армией"

Более 3500 граждан Польши в возрасте от 18 до 65 лет приняли участие в курсах выходного дня "Обучение с армией", организованных 17 воинскими частями по всей стране в октябре и ноябре. Об этом рассказал представитель польского Министерства обороны Михал Томчик.
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Чиновник сообщил, что поляков учат, как правильно реагировать при звуке тревожных сирен, как держать и заряжать настоящий пистолет, как пользоваться противогазом, а также развивать базовые навыки выживания.

При этом жители Польши в качестве потенциального противника воспринимают именно Россию, пишет издание Stars and Stripes. Введение курсов "Обучение с армией" в Польше оно связывает с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

В июне в Польше провели опрос, 94% участников которого назвали Россию серьезной угрозой. Для сравнения: в 2018 году показатель составлял 65%.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в разговоре с пранкерами, которые говорили от имени французского лидера Эмманюэля Макрона, заверил, что не хочет войны с Россией и не обвиняет Москву в падении обломков ракеты на польской территории.

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