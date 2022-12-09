В воздухе вблизи горящего OBI превышено содержание фенола

Ситуация под конролем

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара в ТЦ в Химках.

Об этом сообщило министерство экологии и природопользования Московской области, передает РИА Новости. В воздухе также чувствуется запах гари.

"Зафиксирована повышенная концентрация фенола 0,3 ПДКм.р. Концентрации остальных загрязняющих веществ менее 0,2 ПДКм.р.; превышений ПДК нет", - сообщили в ведомстве.

Утром 9 декабря в здании ТЦ "Мега Химки" начался масштабный пожар. Известно об одном погибшем. На данный момент пожар локализован на площади семь тысяч квадратных метров.

Возбуждено уголовное дело, на месте работают следователи и криминалисты. По предварительным данным, причиной пожара могли стать нарушения при сварочных работах в пристройке к зданию. Версия с поджогом не подтвердилась.

Ущерб от пожара в ТЦ в Химках может составить 20-30 миллиардов рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

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