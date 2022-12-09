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В Госдуме предложили разрешить голосовать на выборах с 16 лет

10:44
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Действующее законодательство дает такое право с 18 лет

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, которым предлагается наделить граждан с 16 лет правом голосовать на выборах.

Авторы документа отмечают, что "в связи с тем, что в 16 лет люди уже могут создавать и обеспечивать семьи, их нужно наделить правом голосовать на выборах".

Законопроект также направлен на "повышение честности выборов", так как количество избирателей в случае принятия закона "возрастет на 3 млн, большинство из которых будут мотивированы голосовать и пойдут на участки", отмечают инициаторы проекта, которых цитирует ТАСС.

Действующее российское законодательство разрешает гражданам России голосовать на выборах различного уровня с 18 лет. При этом с 16 лет закон дает право заниматься предпринимательской деятельностью, заключать трудовые договоры, вступать в брак при определенных условиях.

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