"Капитуляция Америки": в США назвали обмен Грайнер на Бута позором

Многие хотели возвращения в США Пола Уилана

Россиянин Виктор Бут вернулся на Родину спустя 14 лет заключения в США. Самолёт с ним на борту приземлился сегодня ночью в Москве. Накануне состоялся обмен российского бизнесмена на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, приговорённую к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Но в Штатах далеко не все оказались рады возвращению своей соотечественницы.

Эмоции сдержать трудно. В американской тюрьме Виктор Бут провёл почти 15 лет. Наконец, он дома, в России. Всё самое страшное теперь позади. Рядом – жена и мама.

"Посреди ночи просто подняли, сказали: собирайся. Какой-то особой информации не было", - говорит Бут.

В тюрьме Бут подвергался мощнейшему физическому и психологическому насилию, отметил наш посол в США. Единственная проблема, с которой столкнулась Бритни Грайнер в российской колонии, где провела несколько месяцев за контрабанду гашишного масла, – маленькая кровать. Рост баскетболистки 2 метра. Она немного освоила русский язык и даже работала на швейном производстве.

Сам обмен произошел в Объединённых Арабских Эмиратах. Буквально накануне Владимир Путин поговорил по телефону с президентом этой страны. Абу-Даби зарекомендовал себя как надежный посредник. Москва вернула домой гражданина, за которого боролась больше 10 лет. А вот Штаты, несмотря на попытки Белого дома выставить всё как свою победу, кажется, получили очередной репутационный удар. Бывший американский президент прямо называет обмен "позором". А Джон Болтон, работавший когда-то советником Трампа, в размышлениях идёт еще дальше.

"Обмен Бута на Грайнер — это не сделка, а капитуляция Америки. Это не то, на что похожа американская сила", - заявил он.

"Признание Болтона мы поддерживаем! Это - капитуляция Америки. Потому что мы продавили свои требования и говорили с позиции силы! Это – великолепно", - заявила Мария Бутина, член комитета Государственной Думы по международным делам.

Мария Бутина сама провела в американской тюрьме 18 месяцев и знает, о чём говорит. Этот обмен действительно состоялся исключительно на российских условиях. Известно, что Штаты хотели обменять Бута не только на Грайнер, но и на бывшего морского пехотинца Пола Уилана, осужденного в нашей стране за шпионаж. Именно его, а не баскетболистку, страдающую пагубными пристрастиями, хотели видеть дома многие американцы.

"Давайте честно, Бритни Грайнер, Гриннер, или как бы ее ни звали, она не герой. Набивание мячом не делает из вас героя. Белый дом взваливает на меня всю эту ерунду. Они оставили морского пехотинца. Морской пехотинец должен был вернуться домой первым. Морской пехотинец – тот, кто поставил свою жизнь на кон ради меня, тебя, и Бритни", - рассуждает баскетболист Терренс Уильямс.

Однако администрация Байдена сделала ставку на символ. Чернокожую баскетболистку, открытую лесбиянку, всеми силами пытались обменять еще к промежуточным выборам в Конгресс, придав процессу максимальную огласку, чтобы на этом заработать политические очки. Не вышло.

"Бритни Грайнер – чернокожая лесбиянка, чья идентичность делает её милой сердцу определенного класса избирателей Демократической партии. Она покуривает марихуану и отказывается вставать, когда играет государственный гимн её ужасно расисткой страны. В Америке Байдена это превратилось в привилегию", - пишет издание The American Conservative.

Речь о том, что Грайнер отказывалась выходить на игру, если перед матчем звучал гимн США. Такой способ протеста был популярен у активистов Black Lives Matter. Так что патриотом её можно назвать с натяжкой. Впрочем, это в Белом доме никого не смущает. Баскетболистке теперь придется играть по суровым правилам большой политики. Шоу должно продолжаться. Сегодня американский президент готовиться выступить с обращением к нации.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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