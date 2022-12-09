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"Ангел-хранитель будет оберегать вас": дети пишут письма участникам СВО

11:52
  • пятница
  • 09 декабря 2022

В России отмечают День героев Отечества

Сегодня в России отмечают День героев Отечества. Находясь в тяжелейших условиях на передовой, опорой для наших защитников становится поддержка близких и не только. Бойцам пишут письма дети со всей страны. И даже из-за рубежа.

В Севастопольский госпиталь попадают прямо с передовой. Здесь каждый – герой, у каждого – свой подвиг. Денис, например, помогал эвакуировать мирных жителей из только что освобожденного населенного пункта.

"При обстреле, прилетел снаряд, упал рядом и все. Мы зачищали деревню, избавлялись от бандитов, ну то есть выводили мирных жителей, переправляли обратно через реку, и все в принципе", - говорит он.

Подразделение Сергея получило задание – обнаружить и ликвидировать диверсантов. Во время боестолкновения он получил осколочное ранение, уже идет на поправку. Говорит: помогает поддержка, и показывает очередное письмо от школьника. Это послание из США от детей дипломатических работников.

"Ангел-хранитель, которого я вам отправляю, будет оберегать вас", - говорится в письме.

"Каждый раз все приятнее и приятнее. Приятно знать, что даже детишки, которых ты не знаешь. И приятно знать, что с помощью, хотя бы, как минимум, с моей помощью, что я вношу свой вклад, дети не будут видеть этого. Бандитизм вот этот, коррумпированность у них, бесчеловечность, в первую очередь бесчеловечность. Надо все убирать это все", - говорит Сергей, военнослужащий.

Письма героям пишут дети со всей страны. Тысячи треуголок уже отправили воспитанники международного центра "Артек". Очередную посылку с подарками собрали и на день Героев Отечества.

"Это подарки, подарки сегодняшним зрителям. Вообще это стало традицией у "артековцев" – каждую смену они пишут письма, делают подарочки своими руками, в поддержку наших защитников страны. И сегодня не исключение, мы также подарим всем сладкие подарочки, письма и поделки", - говорит Ксения Владыкина, вожатая международного детского центра "Артек".

Еще один подарок – концерт для раненых военнослужащих. Это уже вожатые "Артека" и детская танцевальная студия из Севастополя. Среди школьников - многие тоже воспитанники международного центра.

"Мы им передаем все свои чувства, поддержку, и от них тоже энергия передается нам, и это очень приятно", - говорит Милана Костюх.

"Мы пытаемся всеми силами выразить им свое тепло, всю энергию отдать им, чтобы они зарядились улыбкой, чтоб они всегда, когда воевали за нас, вспоминали наши замечательные улыбки и думали, только, чтобы у нас было мирное небо над головой", - говорит Мария Вареник.

Постановка о любви - к девушке, к матери и к Родине. К тому же любовь – лекарство от всех болезней. Такие мероприятия сами военнослужащие называют лучшей реабилитацией. Концерты помогают отвлечься, вдохновляют, а еще помогают набраться сил, для скорейшего восстановления.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин. "ТВ Центр", Севастополь.

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