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Разгуливающего на российско-китайской границе леопарда сняли на видео

11:55
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Государственных границ для него не существует

В Приморье удалось запечатлеть необычного путешественника. Сотрудники ФСБ обнаружили на российско-китайской границе самого редкого в мире леопарда - дальневосточного.

Из документов - только усы, лапы, хвост и уникальный рисунок пятен. Именно по нему сотрудники заповедника "Земля леопарда" смогли идентифицировать хищника. Им оказался молодой самец под кодовым номером Leo 253M. В базу его занесли совсем недавно, ранее в объектив фотоловушек он попадал всего несколько раз.

Больше информации предоставили коллеги из Китая. Оказалось, что там пятнистого путешественники неоднократно фиксировали в Северо-Восточном национальном парке тигра и леопарда. Ареал обитания этого животного - сразу в двух странах, государственных границ для него не существует.

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