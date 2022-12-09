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МЧС объяснило отсутствие проверок в сгоревшем OBI в ТЦ "Мега Химки"

11:01
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Основной версией следствия является неисправность электрооборудования

Проверки магазина OBI, который строился на территории торгового комплекса "Мега Химки", в последнее время не проводились. Об этом в пятницу. 9 декабря, рассказал начальник подмосковного главка МЧС России Сергей Полетыкин.
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Глава ведомства пояснил, что проверки не проводились в связи с действием моратория, введенного российскими властями в рамках мер поддержки бизнеса в условиях внешних санкций.

При этом Полетыкин подчеркнул, что в магазине "проблем у нас никаких не возникало в том, что касается именно вопросов обеспечения пожарной безопасности", сообщает ТАСС.

Огонь разгорелся в магазине OBI утром 9 декабря. Пламя распространилось очень быстро, поскольку в магазине находились банки с краской и аэрозоли. Площадь возгорания достигала 17 тысяч квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать нарушения при сварочных работах в пристройке к зданию. Возбуждено уголовное дело. Известно об одном погибшем. Ущерб от происшествия может составить 20-30 млрд рублей, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

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