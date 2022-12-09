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ЦБ выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки

11:10
  • пятница
  • 09 декабря 2022

"Строительная отрасль подсела на иглу", отметили в регуляторе

Центробанк поддержал постепенное сворачивание льготной ипотеки.
Программу дальневосточной ипотеки продлили до конца 2030 года

Об этом в пятницу, 9 декабря, сказал представитель ЦБ Руслан Булатов на конференции Сбербанка "Время изменений: итоги года и новые вызовы в отрасли". Он отметил, что если прекратить программу резко, то это негативно повлияет на строительную отрасль.

Он подчеркнул, что ЦБ в основном выступает против любых программ субсидирования, так как они искажают цены и создают дисбаланс в долгосрочной перспективе. Льготная ипотека была необходима в пандемию.

"Она (льготная программа по ипотеке - прим. ред.) уже практически три года живет, за это время у нас цены практически "разъехались" на первичном и вторичном рынке. У нас на первичном рынке вообще не осталось никакой рыночной ипотеки, такое ощущение. Знаете, сейчас такое ощущение, что строительная отрасль подсела как на иглу на льготную ипотеку, и чем дольше сидишь, тем больнее слезать", - сказал Булатов (цитата по ТАСС).

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что в России с 31 декабря закончится выдача льготной ипотеки под 7%.

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