Китай потребовал не вмешиваться в дела других стран под предлогом прав человека

Заявление адресовано Вашингтону

Китай выступает против вмешательства одних государств в суверенные дела других стран под предлогом защиты прав человека. Такое заявление в пятницу, 9 декабря, сделало Министерство иностранных дел КНР.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили убежденность в том, что США не имеют права вводить санкции против других стран по своему усмотрению, сообщает ТАСС.

Ранее источники сообщали, что американские власти готовятся обнародовать новые ограничительные меры в отношении России и Китая. Вашингтон мотивирует их якобы нарушениями прав человека, а в случае с Китаем — еще и поддержкой браконьерства в Тихом океане.

При этом в КНР уже высказывали резкое недовольство попытками Соединённых Штатов вмешиваться в суверенные дела других государств, в том числе самого Китая. Особое недовольство Пекина вызвало нарушение принципа "единого Китая" поездкой на Тайвань американских политиков без согласования с властями КНР.

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