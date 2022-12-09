В России с коронавирусом госпитализировали 1447 человек

Скончались 52 пациента

За сутки в России госпитализированы 1447 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 7465 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 5994 человека, скончались 52 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1439 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 181. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 902 человека, в Московской области – 195.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21650659 случаев заболевания, зарегистрировано 392506 летальных исходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"