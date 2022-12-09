Песков отказался считать обмен Бута выходом из кризиса в отношениях с США

Российско-американские отношения существенно ухудшились на фоне конфликта на Украине

Обмен россиянина Виктора Бута, отбывавшего тюремный срок в США, на американку Бриттни Грайнер, осужденную в России, не означает выход из кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что переговоры между Россией и США касались исключительно темы обменов заключенными. Делать из этого выводы о выходе российско-американских отношений из кризиса неверно.

Дмитрий Песков отметил, что "двусторонние отношения продолжают оставаться в печальном состоянии", сообщает "Интерфакс".

Ранее Дмитрий Песков критически отозвался о проекте оборонного бюджета США на 2023 год, заявив, что он носит "чрезвычайно конфронтационный характер, беспрецедентно конфронтационный по отношению к нашей стране характер". Его принятие чревато достаточно серьезными и длительными в своей перспективе последствиями по дальнейшей дестабилизации обстановки на европейском континенте, предупредил пресс-секретарь президента России.

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