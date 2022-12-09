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Путин обратился к главам оборонных ведомств стран-членов ШОС и СНГ

11:43
  • пятница
  • 09 декабря 2022

В Москве проходит встреча руководителей оборонных ведомств

В Москве сегодня проходит встреча глав оборонных ведомств стран-членов ШОС и государств СНГ. Перед началом мероприятия участники возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В ходе встречи стороны обсудят вопросы международной и региональной безопасности. В своём видеообращении к главам военных ведомств Владимир Путин подчеркнул, что встреча проходит в условиях острых геополитических вызовов.

"США и их сателлиты делают ставку на силовой фактор. Они фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО. Для того, чтобы сдержать, блокировать любые альтернативные модели развития, они прибегают к незаконным экономическим и торговым санкциям, используют технологии "цветных революций" для смещения неугодных правительств и разжигают военные конфликты, своими откровенными провокациями повышают градус напряжённости и конфронтации в разных регионах мира. Тяжёлые последствия подобных действий мы видим сегодня на Украине. На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал её ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наёмников, толкает её на самоубийственный путь", - заявил Владимир Путин.

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