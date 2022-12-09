Минобороны рассказало о подвигах российских военных в зоне СВО

Сами военные говорят, что так на их месте поступил бы любой

Украинские войска сегодня нанесли новые удары по республикам Донбасса, в том числе снарядами натовского калибра. В ЛНР обстрелы велись по городу Сватово. Под прицельным огнём оказалась Горловка в ДНР. Повреждены несколько объектов инфраструктуры.

Российские войска продолжают наступление в зоне спецоперации. В воздухе - экипажи многоцелевых истребителей прикрывают действия бомбардировщиков и штурмовиков, а также вертолётов армейской авиации. Огневое прикрытие действий сухопутных войск выполняют расчёты самоходных артиллерийских установок "Мста". Используя тактику "кочующего орудия", они меняют позиции и вновь бьют по противнику.

Наши военные демонстрируют отвагу и профессионализм при выполнении боевых задач. Минобороны публикует кадры работы бойцов Южного военного округа. В их числе те, кто был награждён Орденом Мужества.

Александр Шелухин, врио командира миномётной батареи: "Двигаясь на головой машине, пытаясь развернуть огневую позицию, подорвался на мине. Осколками было посечено лицо, возможно, получил контузию, загорелась экипировка, одежда. После того, как пришел в себя, смог организовать личный состав, вследствие чего мы развернули огневую позицию. И начали ответным огнём оказывать огневое воздействие на противника".

Иван Миронюк, наводчик-оператор БМП-3: "Штурмовали новый населённый пункт - Новополь. На БМП с личным составом прорвались вглубь села. Увидел, откуда произошел выстрел, примерно дальность вскинул, выстрелил, попал ровно в борт. Уничтожил танк. Своими действиями получается открыл фланг для выхода командира роты. Я не ощущаю себя героем, я считаю, что я обычный военнослужащий, который поступил так, как должен был поступить любой военнослужащий".



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