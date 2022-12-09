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Путин: Запад использует украинский народ как пушечное мясо

11:38
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Украина превратилась в колонию

Запад пытается любыми средствами сохранить свое доминирование в мире.

Украина и украинский народ стали жертвой этих устремлений, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к главам оборонных ведомств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.

"На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России", - заявил российский лидер.

Расширение НАТО разрушило архитектуру стратегической стабильности. Для сдерживания альтернативных моделей развития Запад специально разжигает войны и "цветные революции", вводит санкции.

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