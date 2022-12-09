Путин призвал ШОС и СНГ развивать сотрудничество в оборонной сфере

Отмечена важность формирования устойчивой системы безопасности

Президент России Владимир Путин в пятницу, 9 декабря, выступил с обращением к оборонным ведомствам государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ).

В обращении российский лидер призвал совместно работать над формированием гибкой и устойчивой системы безопасности и сотрудничества.

Необходимо продолжать развивать в рамках ШОС и СНГ постоянный обмен информацией в области оборонной политики, а также совершенствовать оперативные возможности миротворческих частей, отметил Путин.

Глава государства указал, что характер и масштабы угроз в современной геополитической ситуации предъявляют повышенные требования к взаимодействию по линии оборонных ведомств, сообщает РИА Новости.

В сентябре президент России Владимир Путин встречался с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС в Самарканде. Российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Председатель КНР, в с вою очередь, заявил, что Пекин вместе с Москвой готов вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.

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