Кремль объяснил абсурдность потолка цен на нефть

Россия не собирается торговать со странами, поддержавшими эту меру

Россия не собирается продавать нефть государствам, которые поддержат потолок цен на нефть, однако в мире появляются альтернативные покупатели. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул абсурдность введения ценовых ограничений на нефть и пообещал, что Россия будет реагировать на введение потолка цен на нефть так, как это лучшим образом соответствует ее интересам.

Проработка механизма ответа Москвы на введение потолка цен продолжается, экспертное обсуждение близится к завершению, рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что за последние месяцы целый ряд государств резко увеличил объемы закупаемых у России нефти и нефтепродуктов, сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что в России рассматривается три варианта ответного механизма на введение странами "Большой семерки" (G7) Австралии и ЕС потолка цен на импорт российской нефти. В частности, может быть введен полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе через посредников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"