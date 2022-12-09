Лукашенко пришел пешком на саммит ЕАЭС из-за заглохшего Mercedes

В Бишкеке сейчас снежно и морозно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался коллеге из Киргизстана Садыру Жапарову на автомобили Mercedes.

Машина белорусского лидера не завелась, и ему пришлось идти на саммит ЕАЭС пешком. В Бишкеке сейчас идет снег, на улице минус восемь градусов мороза.

"Я не опоздал? Mercedes слабо заводится, пешком пришел", - приводит слова Лукашенко Sputnik Киргизия.

Президент России Владимир Путин приехал на саммит ЕАЭС на отечественном автомобиле Aurus, уточняет РИА Новости.

В пятницу, 9 декабря, в Бишкеке проходит саммит ЕАЭС. На него приехали руководители всех стран евразийской "пятерки" - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Главы государств остановились в гостевых домах на территории государственной резиденции "Ала-Арча", уточняет ТАСС.

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