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Пункты по сбору гуманитарной помощи открылись на 19 площадках "Московских сезонов"

12:05
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Работу координируют волонтеры

На 19 фестивальных площадках "Московских сезонов" открылись штабы по сбору новогодних подарков в рамках проекта "Москва помогает".

До 8 января в пункты можно передать игрушки, книги, настольные игры, а также сладкие и творческие наборы для детей. Все подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками

Кроме того, в пунктах принимают термобелье, носки, подарочные наборы, варежки, перчатки, стельки, мужские средства личной гигиены для участников специальной военной операции. К посылкам можно приложить открытки с добрыми пожеланиями.

Пункты по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Узнать, где находится ближайший штаб, можно на интерактивной карте портала mos.ru. Пункты организовали при участии Комитета общественных связей и молодежной политики и команды добровольцев столицы "Мосволонтер".

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