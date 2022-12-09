Песков объяснил необходимость договариваться с США по ДСНВ

Договоренности должны сохраниться до 2026 года, отметили в Кремле

России и США до 2026 года в любом случае придется договариваться по вопросу, связанному с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Такое мнение в пятницу, 9 декабря, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как пояснил представитель Кремля, договоренности в этой области необходимы, поскольку "это единственный более или менее живой документ, который остался" между Москвой и Вашингтоном. Этот договор чрезвычайно важен для архитектуры безопасности и стабильности всего мира, подчеркнул чиновник.

При этом Песков подтвердил, что вести диалог с американской стороной проблематично, а происходит это не по вине России. В частности, о Договоре по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) пока речи не идет, пишут "Известия".

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что переговоры России и США по стратегической стабильности и СНВ поставлены на паузу, но не прекращены. Дипломат напомнил, что Москва и Вашингтон перенесли заседание двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ, но не отменили его. Это решение далось трудно, "ситуация со все более глубокой и все более опасной вовлеченностью США в происходящее на Украине и вокруг нее оказала непосредственное влияние".

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