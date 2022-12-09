В Москву вернутся крепкие русские морозы

Пока в столичном регионе фиксируется потепление

Крепкие русские морозы скоро снова установятся в столичном регионе, а также на большей части Русской равнины. Об этом в пятницу. 9 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеоролог сообщил, что, согласно предварительным прогнозам, последняя декада декабря и начало января в столичном регионе, а также на большей части Русской равнины, будут существенно холоднее нормы.

Тишковец напомнил, что средняя климатическая норма для декабря-января в Москве ночью составляет минус 10 - минус 13, днем минус 4 — минус 7. Однако не исключено, что температурное отклонение в этом году может достигать пяти градусов.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о предварительном прогнозе, более точные данные станут известны не ранее чем за пять суток до Нового года, сообщает РИА Новости.

Ранее Евгений Тишковец предупредил, что в Москву придут снегопады. Период морозной и ясной погоды сменится на пасмурную с сильными осадками и ветром. 8 и 9 декабря в Москве, по его прогнозу, может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

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