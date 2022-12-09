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Канада ввела санкции против России за нарушение прав человека

12:32
  • пятница
  • 09 декабря 2022

В список попали 33 чиновника и 6 организаций

Канада ввела санкции в отношении России, Ирана и Мьянмы связи с предполагаемыми нарушениями прав человека.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Канады. Под санкции подпали 33 бывших или действующих чиновника высокого ранга и шесть организаций.

Рестрикции также коснулись 22 иранских граждан, 12 человек и три организации Мьянмы.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что предстоит еще много работы.

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