Напавший на полицейских в Новошахтинске перепутал их с украинцами

Мужчину арестовали

Павел Николин, подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, заявил, что перепутал правоохранителей с украинцами.

Как сообщил сам Николин, стрелял он в полицейских, потому что не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним "укропы" (жаргонное наименование украинских военнослужащих – прим. ред.), передает РИА Новости.

"Думал, укропы. Потому что не по форме были. Документов не предоставили и начали ездить за мной", - рассказал Николин.

Сегодня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал Николину меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц и 30 дней.

6 декабря в Новошахтинске мужчина напал на сотрудников полиции. В результате старший сержант попал в больницу с огнестрельным ранением в области таза. Спустя день стрелявшего задержали. Заведено уголовное дело по двум статьям: за посягательство на жизнь сотрудника полиции и незаконный оборот огнестрельного оружия.

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