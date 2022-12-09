В технополисе "Москва" начали строительство завода по производству SIM-карт

Строительство планируется завершить в 2023 году

Компания "Исткомпис Рус", являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", начала строительство завода по производству SIM-карт на площадке "Алабушево". Об этом в пятницу. 9 декабря, рассказали в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, компания уже получила разрешительные документы на строительство нового завода, сейчас заканчиваются подготовительные работы к возведению объекта. Резидент особой экономической зоны намерен вложить в реализацию проекта более 200 млн руб. Строительство планируется завершить в 2023 году.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что ежегодно компания выпускает более 60 млн единиц продукции для отечественного и зарубежного рынков на собственном небольшом производстве в Зеленограде и на других площадках. Открытие нового завода позволит разместить основные мощности в одном месте.

Генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев уточнил, что площадь нового завода превысит 2,1 тыс. кв. м. На предприятии будет создано более 50 рабочих мест.

Как пояснили в пресс-службе, предприятие является резидентом технополиса "Москва" с 2020 года. Среди ее клиентов — крупнейшие мобильные операторы и банки России и стран СНГ. На заводе компания планирует выпускать как традиционные SIM-карты, так и вести работу по дальнейшему совершенствованию виртуальных карт (eSIM), которые встроены в телефон и подключаются через сканирование QR-кода. Они активируются через RSP-платформу, затем им присваиваются номера.

Созданию новых производств и рабочих мест в особой экономической зоне Москвы способствуют экономические и таможенные преференции для резидентов. Такие компании избавлены от необходимости платить налоги на имущество, землю и транспорт. Ставка налога на прибыль для предприятий составляет 2%.

Ранее сообщалось, что на заводе "Протон" в технополисе "Москва" создали инновационный датчик. Еще недавно этот важный компонент для исследований закупали за рубежом. Датчики собственного производства теперь используются и в основе профилометров, лабораторных приборов для измерения шероховатости поверхностей, которые также изготавливают на заводе.

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