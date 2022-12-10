ОНФ поддержал сражающихся на передовой бойцов

Дан старт проекту "Всё для победы"

Опорой для наших защитников на передовой становится поддержка близких и не только. В Москве на ВДНХ провели флешмоб - развернули трёхсотметровую георгиевскую ленту.

Кроме того, выставочный комплекс присоединился к масштабному проекту ОНФ "Всё для победы". В благотворительный фонд передадут часть выручки ледового катка. Деньги пойдут на покупку новогодних подарков для участников спецоперации, сообщает "ТВ Центр".

"Эти средства будут направлены на подарки для мирных жителей вновь присоединённых территорий. И помощь всем, кто в ней нуждается в это трудное время", - отметила заместитель руководителя департамента событийного маркетинга и специальных проектов АО ВДНХ Наталья Аверьянова.

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