Росстат подвел итоги сельскохозяйственной микропереписи

Она прошла в 2021 году

Устойчивый рост и укрепление аграрного сектора: таковы итоги первой в России сельскохозяйственной микропереписи. В отличие от традиционной в нее входит меньше вопросов, на которые должны ответить более 30% участников отрасли. Опрос охватил около 17 миллионов респондентов. Для получения наиболее полных и точных данных использовали самые современные технологии.

"Как вы используете свою землю? Что вы сажаете? Какие животные у вас, какая птица?" - на такие вопросы отвечали участники первой в России сельскохозяйственной микропереписи. Она охватила все сельхозпредприятия и фермы, а также немалую часть личных подсобных хозяйств. Учитывалось все, чтобы собрать объективные данные.

На днях Росстат подвел итоги этой масштабной работы: "По итогам микропереписи 2021 года мы увидели тенденцию к укрупнению хозяйств. Это говорит о том, что дотации, субвенции, доступность кредитных ресурсов позволили предприятиям интенсивно развиваться и из малых превращаться в средние, из средних в большие".

Использовались самые современные технологии и подходы - съемки с беспилотников и космический мониторинг. Сельхозрганизации и фермерские хозяйства вносили данные самостоятельно через систему веб-сбора. А переписчики ходили по личным подсобным хозяйствам с электронными планшетами.

"Идет рост по всем показателям: как в товарном производстве, так и в эффективности использования сельскохозяйственных земель. Это основные итоги, которые позволят принимать качественные управленческие решения как Министерству сельского хозяйства, так и правительству в целом, - отметил Игорь Васильев, заместитель руководителя Росстата.

Уже началась подготовка к большой Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проводится раз в десять лет. Круг вопросов расширят - будет учитываться в том числе социальная инфраструктура сел. А участниками станут абсолютно все сельхозпроизводители - от агрохолдингов до частных лиц.

Наталья Тарасова, Александр Ивановский, "ТВ Центр"

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