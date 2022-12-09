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Собянин рассказал о ходе строительства станции "Новаторская" Троицкой линии метро

14:56
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Открытие запланировано на 2024 год

Троицкая линия метро может быть запущена уже через два года. Как идут строительные работы на станции "Новаторская" сегодня проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

Там завершается возведение основных конструкций, ведутся работы по устройству верхнего строения пути и архитектурно-отделочные работы. Будущая станция улучшит транспортное обслуживание жителей сразу трех районов: Проспект Вернадского, Обручевский и Ломоносовский.

"Троицкая ветка метро строится полным ходом, уже из 11 перегонных тоннелей первой очереди от "ЗИЛа" до "Коммунарки" построено 7 тоннелей, 7 участков, и в стройке находится еще четыре. Линия очень важная, в зоне притяжения ее проживает или работает около 1,5 миллиона человек, практически каждый десятый москвич так или иначе почувствует улучшение транспортной ситуации с вводом этой линии. Готовность и ход строительства неплохой, поэтому планируем ее запустить уже в конце 2024 года", - сказал Собянин.

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Станция метро Новаторская
Станция метро Новаторская
Станция метро Новаторская
Станция метро Новаторская
Станция метро Новаторская
Станция метро Новаторская
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