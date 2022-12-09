Медведев назвал главным для россиян сплоченность и выдержку

Политик обратился к участникам форума "Школа героя"

Самое важное сейчас для россиян — проявить сплоченность и выдержку, а также сохранить и передать устои. Такое мнение в пятницу, 9 декабря, высказал заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Политик записал видеообращение к участникам форума "Школа героя", который посвящен проектам, направленным на патриотическое воспитание молодежи.

Медведев подчеркнул, что в сложившихся условиях необходимо "общими силами противостоять той опасности, с которой столкнулось наше государство".

Кроме того, важно "сделать все, чтобы обеспечить мир, безопасность и стабильное развитие России", а также "сохранить устои, на которых мы выросли и воспитаны и передать их будущим поколениям", цитирует политика РИА Новости.

Ранее Дмитрий Медведев выразил мнение, что активистов, принимающих участие в специальной военной операции, в будущем надо продвигать на руководящие посты по политической линии. Зампред Совбеза напомнил, что после Великой Отечественной войны люди, которые возвращались с фронта, в конечном счете заняли все командные позиции в стране. И это, считает Медведев, справедливо, поскольку дает отличную возможность определить, кто чего стоит.

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