ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам напомнили о способах защиты от "свиного гриппа"

14:57
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Заболеваемость в столице превышает эпидпороги

Порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен более чем в два раза у взрослых и в полтора раза - у школьников. Роспотребнадзор напоминает о своевременной профилактике.
Профессор Кулиш о вакцинации от гриппа: "Обязательно придет вторая волна"

Кроме привычных вирусов, в Москву пришел еще и свиной грипп. Протекает он по-разному, иногда требуется госпитализация. От заразы можно защититься: сделать прививку, носить маску в общественных местах. А если почувствовали головную боль, появился сухой кашель - немедленно обратиться к врачу.

"Это прогнозируемая ситуация. Потому что за последние годы пандемии достаточно высокий уровень ограничительных мероприятий на разных этапах привел к тому, что уровень популяционного иммунитета к другим инфекциям у населения снижен. Поэтому, конечно, мы более восприимчивы на сегодняшний день ко всем остальным вирусам, в том числе и к гриппу", - заявила Юлия Кобзева, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Девушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске
Сотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.