Москвичам напомнили о способах защиты от "свиного гриппа"

Заболеваемость в столице превышает эпидпороги

Порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен более чем в два раза у взрослых и в полтора раза - у школьников. Роспотребнадзор напоминает о своевременной профилактике.

Кроме привычных вирусов, в Москву пришел еще и свиной грипп. Протекает он по-разному, иногда требуется госпитализация. От заразы можно защититься: сделать прививку, носить маску в общественных местах. А если почувствовали головную боль, появился сухой кашель - немедленно обратиться к врачу.

"Это прогнозируемая ситуация. Потому что за последние годы пандемии достаточно высокий уровень ограничительных мероприятий на разных этапах привел к тому, что уровень популяционного иммунитета к другим инфекциям у населения снижен. Поэтому, конечно, мы более восприимчивы на сегодняшний день ко всем остальным вирусам, в том числе и к гриппу", - заявила Юлия Кобзева, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве.

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