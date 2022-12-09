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Найти оружие и запрещенные вещества: как таможня во "Внуково" досматривает посылки

15:00
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Сотрудники ежедневно досматривают сотни отправлений

Определить оружие, в том числе спортивное, найти психотропные вещества, спрятанные даже в детских игрушках, или понять, "фонит" ли груз. На таможенном посту международного почтамта "Внуково" каждый день решают подобные задачи.

Этот огромный ангар, похожий сразу и на склад, и на производственную линию, - таможенный пост международного почтамта "Внуково". Здесь обрабатываются все входящие и исходящие международные посылки.

"За сутки только данный корпус способен обработать до полумиллиона международных почтовых отправлений", - говорит Павел Помельников, замначальника таможенного поста "Международный почтамт".

Сейчас на пост легла двойная нагрузка: во-первых, из-за нарушения логистических цепочек после введения санкций против нашей страны. А, во-вторых, новогодние праздники и подарки отменить не в силах никакие ограничения.

"По сравнению с 2021 годом, конечно, наблюдается спад. Но он незначительный. В районе 20%. Да, есть некоторая проблема с логистикой, но это очень быстро все решается. Основной ввоз, конечно, - это Китай и Гонконг. Также страны СНГ, Турция и страны ЕС", - говорит Александра Александрова, заместитель начальника центра оперативного мониторинга ЦПТ.

Сначала коробки, попадающие сюда, проходят радиационный контроль. Это система "Янтарь". Если груз "фонит", она издает сигнал, информация передается на пульт управления, посылка изымается на досмотр. Второй этап - регистрация, взвешивание и осмотр упаковки. Этим занимаются операторы на лентах, их здесь 28, на каждой - по три сотрудника. После посылки попадают на досмотр уже к таможенникам. Коробки проходят через рентген, как в аэропорту.

На глаз понять, не является ли вещь, к примеру, спортивным оружием, невозможно. Ее отправят на экспертизу. Если это действительно так, пересылка запрещена. А вот, например, в посылке из Европы обнаружили психотропные вещества, спрятанные в детский конструктор. Поэтому есть еще одно звено в этой цепочке досмотра. Кинолог с собакой осматривают ленту в течение 15-20 минут. Животное тщательно обнюхивает каждую коробку. Когда  находит что-то запрещенное, то замирает. Кинолог должен поднять руку. На этот знак подходи инспектор. И дальше запрещенная коробка отправляется на вскрытие.

Собака Терра официально вышла на службу совсем недавно - ей еще нет двух лет. Но обучение началось с молодых когтей.

"Начал прямо с 2,5 месяцев. Сначала социализация, потом послушание, а далее я собачку начал знакомить с запахами. Очень устойчиво, хорошо работает. Пронюхивает, ее надолго хватает. Очень хорошая собака", - говорит Данияр Даубеков, оперуполномоченный по особо важным делам ФТС.

Ещё Терра хорошо усвоила распорядок: при досмотре она спокойна и сосредоточена. А вот после службы становится трогательным молодым псом и с удовольствием забирается на ручки к хозяину

Александра Панина, Дмитрий Филиппов, Георгий Кривцов, "ТВ Центр"

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