В театре Пушкина перенесли пьесу Островского в московский бар

Спектакль получился яркий, ироничный, мудрый

В театре Пушкина сегодня премьера: "Красавец мужчина" - пьеса остроумная, динамичная, но сценической истории у неё почти нет. Режиссер Данил Чащин перенёс действие из конца 19 века в модный московский бар, который превращается в ярмарку тщеславия.

О непостоянной любви у красивых Александр Островский написал емко и глубоко. Гениально. На премьере в театре имени Пушкина сразу возникает один вопрос: почему пьесу "Красавец мужчина" ставят редко? Ведь в ней каждая фраза берет за живое.

"140 лет прошло. А проблемы - те же. Вот абсолютно описывается история современная, как такой человек готов ради больших денег предать все. То есть все - на продажу", - отметила актриса Вера Воронкова.

Поле любовных игр альфонса Аполлона переместилось из захолустного городка в модный столичный бар. От одного его прикосновения женщины забывают о селфи и коктейлях, теряя дар речи и сознание. Для главных героинь Аполлон - это даже не человек вовсе. Да и зачем нужны миллионы на счетах и элитная недвижимость, если ты попала в сеть?

"Это великая классика. Как бы мы ни переодевались в современные костюмы и насколько бы у нас место действия не переместилось бы в ночной клуб, все равно - Островский есть Островский", - говорит актер Владимир Жеребцов.

Пьесы Островского в преддверии его двухсотлетия ставят во многих театрах. Одни отправляют героев в прошлое, другие - в будущее. А режиссер Данил Чащин ни секунды не сомневался: они должны жить в настоящем.

Очень точно названо и место действия - бар "Красота". В его зеркалах герои настолько ослепительны, что им смотреть на себя больно.

"Здесь есть ирония относительно красоты настоящей и мнимой. Относительно нашего поклонения красивости и красивой жизни", - подчеркнул Евгений Писарев, художественный руководитель театра имени Пушкина.

Яркий, ироничный, мудрый, с тонкой режиссурой и великолепной актерской игрой. "Красавец мужчина" сегодня встретит свою единственную любовь - зрителя. И абсолютно точно не разочарует.

Ольга Стрельцова, Тимофей Проймин, "ТВ Центр"

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