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Путин рассказал о безработице в ЕС, которая "в семь раз больше", чем в ЕАЭС

14:33
  • пятница
  • 09 декабря 2022

В странах ЕАЭС она, по словам президента, меньше процента

Сегодня в Бишкеке состоялось заседание Высшего Евразийского Совета. В центре внимания - укрепление интеграции в экономической, торговой и социальной сферах. Встречи прошли в узком и расширенном составах.

В следующем году председательство в организации переходит к России. Владимир Путин обозначил ключевые планы на этот период и пригласил всех участников на неформальную встречу в Санкт-Петербург. Говоря о текущих результатах, президент отметил эффективную работу всех стран ЕАЭС в нынешних непростых условиях.

Так, сократился уровень безработицы, увеличились темпы производства сельхозпродукции и объём строительных работ. Важным является и тренд на снижение инфляции. Владимир Путин также говорил о ситуации в энергетической сфере.

"Обеспечена бесперебойная торговля всеми жизненно необходимыми товарами в рамках Евразэс, включая и энергетику. В этой связи не могу не отметить, что тарифы, цены на энергоносители в странах Евразэс кардинально отличаются от соответствующих тарифов у наших соседей на Западе. Скажем, по газу разница в ценах на газ в странах Евразэс и Евросоюза в 10 и более раз. Ни в какие-то проценты, а в 10 и более раз. Но это, конечно, создаёт соответствующие условия для экономического развития в нашей зоне. В текущем году в Евразэс принят ряд принципиальных решений, направленных на снятие остающихся таможенных и административных барьеров. Они мешают свободной торговле между нашими странами и мы должны над этим энергично работать", - сказал Путин.

Президент отметил, что в странах ЕАЭС значительно сократился уровень безработицы. Сейчас он составляет "чуть больше одного процента". 

"К слову, в Евросоюзе безработица – семь процентов, то есть в семь раз больше, чем у нас", - добавил Путин.

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