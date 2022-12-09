Лидеры членов ЕАЭС подписали 15 документов в Бишкеке

В столице Киргизии прошло заседание Высшего совета ЕАЭС

Политические лидеры государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по результатам саммита, который прошел в Бишкеке в пятницу, 9 декабря, подписали полтора десятка различных документов. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

В частности, был подписан протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме, решение о начале переговоров с ОАЭ о заключении соглашения о свободной торговле и решение об основных направлениях международной деятельности союза на 2023 год.

Согласовано решение о перечне приоритетных направлений для либерализации услуг в целях определения секторов услуг, по которым будет продолжена работа по формированию единого рынка услуг в рамках ЕАЭС.

Кроме того, подписано решение о переходе председательства в органах ЕАЭС к России, а также ряд других документов, сообщает РИА Новости.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал одной из ключевых задач ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) создание членами Евразийского экономического союза совместных предприятий в стратегически важных и высокотехнологичных отраслях. Глава кабмина подчеркнул, что "бизнес наших стран умеет эффективно сотрудничать".

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