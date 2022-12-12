Гороскоп на сегодня,12 декабря, для всех знаков зодиака

Тельцам пора подкорректировать семейным бюджет, а Девам - провести уборку

Овны

Трудолюбивые и амбициозные представители знака, ваше время пришло! Сегодня один из лучших дней зимы для планирования будущего и наведения порядка в делах и голове.

Тельцы

Сосредоточьтесь на том, что считаете самым важным в плане работы и денег. Сегодня вы сможете составить удачный бизнес-план или подкорректировать семейный бюджет.

Близнецы

Вы добьетесь впечатляющих успехов в учебе или юридических делах. Если вам нужна консультация специалиста, то именно сегодня она окажется продуктивной.

Раки

Луна в вашем знаке позволит заглянуть глубоко внутрь себя и поработать с личными проблемами. Сегодняшний день посвятите своему здоровью или внешности.

Львы

Вы по-прежнему настроены романтически, а так как в деле участвует Сатурн, вам хочется серьезности. Это удачный момент для заключения брака. Ничего не бойтесь!

Девы

Отличный день для уборки и украшения пространства - как дома, так и на работе. Вам не занимать упорства, а сегодня к нему добавятся фантазия и отменный вкус.

Весы

Именно сегодня вы сможете взять себя в руки и принять решение закончить какой-то долгострой. Вам также повезет на переговорах и свиданиях. Выберете, что приоритетней.

Скорпионы

Звезды призывают вас навести порядок в финансах. Усидчивость и желание разобраться во всех деталях помогут понять, куда утекают деньги. Сделав выводы, не повторяйте ошибок.

Стрельцы

Обычно вам не очень нравится составлять рабочее расписание, делать отчеты, заполнять документы. Но сегодня вам хватит на это терпения. И вы будете гордиться собой.

Козероги

Вы достигли больших успехов в экономии и откладывании денег. Сегодня можете заглянуть во все свои копилки и подсчитать, сколько там. А вот нули на счете должны заставить вас пересмотреть подход к тратам.

Водолеи

Суровый Сатурн в вашем знаке получает сегодня мощную поддержку Солнца, а вы - благосклонность вышестоящих. Обращайтесь к начальству, чиновникам, властям.

Рыбы

Вас поддержит на работе тот, от кого вы совершенно не ожидали сочувствия. Если вы активно просматриваете вакансии - большая вероятность, что нужную вы найдете именно сегодня.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"