ФИФА отказалась проводить ЧМ каждые два года

Потребовался бы полный пересмотр квалификационного календаря

Международная федерация футбола не поддержала идею о проведении чемпионата мира каждые два года, пишет L'Equipe.

"Такое развитие событий потребовало бы полного пересмотра квалификационного календаря. Сегодня мы стремимся к четырехлетним циклам", - сказал глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер.

Он добавил, что все более важным становится женский чемпионат мира по футболу.

На данный момент мировое первенство проводится каждые четыре года. На ЧМ-2022 в Катаре сегодня стартуют четвертьфиналы, завершится мундиаль 18 декабря.

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