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ФИФА отказалась проводить ЧМ каждые два года

13:57
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Потребовался бы полный пересмотр квалификационного календаря

Международная федерация футбола не поддержала идею о проведении чемпионата мира каждые два года, пишет L'Equipe.

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"Такое развитие событий потребовало бы полного пересмотра квалификационного календаря. Сегодня мы стремимся к четырехлетним циклам", - сказал глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер.

Он добавил, что все более важным становится женский чемпионат мира по футболу.

На данный момент мировое первенство проводится каждые четыре года. На ЧМ-2022 в Катаре сегодня стартуют четвертьфиналы, завершится мундиаль 18 декабря.

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