Активность Запада в этом направлении начинает затихать

Примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Белоруссии и России начинает затихать. Такое заявление в пятницу, 9 декабря, сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как отметил политик, "все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали". Теперь, по его выражению, "для них пришло время осознания и оценки последствий".

При этом Лукашенко призвал реально смотреть на вещи, подчеркнув отсутствие ожиданий, что "этот накат в ближайшем будущем, вот завтра, ослабнет".

Совместные усилия государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволили существенно снизить негативный эффект от санкционного давления, а также поддержать важные отрасли экономики, цитирует Лукашенко ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что западные санкции в отношении России эффективны и правильны, а "сильный и единый ответ Европы" на конфликт России с Украиной "удивил Путина", который якобы не ожидал такого.

Однако в Кремле в ответ заявили, что в вопросе эффективности санкций "можно поспорить с господином Шольцем", поскольку специалисты прекрасно видят процесс адаптации экономики России к этим условиям.

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