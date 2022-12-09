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СМИ: Россия и США обсуждают в Турции "вопросы-раздражители"

14:39
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Официальное подтверждение этой информации не поступало

В Стамбуле в пятницу, 9 декабря, проходит встреча представителей России и США. Об этом рассказал осведомленный дипломатический источник.
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Как сообщил собеседник ТАСС, российские и американские дипломаты "обсуждают раздражители", в числе которых — "визовые проблемы, это размены дипсостава на дипсостав на заезд". Также обсуждается, "как должны или не должны функционировать загранучреждения и так далее".

При этом источник скептически оценил ход и перспективы переговоров, заявив, что "это не добавляет ни трекинга никакого, ни дополнительного выхлопа с точки зрения политических контактов", поскольку американские дипломаты не хотят обсуждать "никакие смысловые вопросы", кроме двусторонней консультативной комиссии и этих "раздражителей", сообщает ТАСС.

В ноябре в Анкаре состоялась встреча директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса. Стороны обсудили угрозы международной безопасности, в том числе касающиеся возможного применения ядерного оружия. Власти Турции пообещали продолжать переговоры со всеми заинтересованными сторонами для достижения мира на Украине.

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