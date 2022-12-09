МИД обвинил США в попытке спровоцировать дефолт в России

Вашингтон уже предпринимал такие попытки при помощи санкций

Американские власти стремятся истощить запасы валюты в России, чтобы спровоцировать дефолт и разрушение российской экономики. Такое заявление в пятницу, 9 декабря, сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что "американцы рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов". Кроме того, они "пытаются нам предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись за счет экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты".

Рябков отметил, что российской стороной перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт и последующее разрушение нашей экономики, сообщает РИА Новости.

Летом агентство Moody's заявило, что с завершением воскресенья, 26 июня, официально закончилось действие льготного периода по выплате, которую Россия должна была осуществить держателям своего внешнего долга. Это означает, что фактически Россия допустила дефолт.

Российская сторона при этом продолжала выполнять свои обязательства перед держателями внешнего долга. Однако из-за санкций и заморозки валютных резервов Москва осуществляет выплаты в российских рублях.

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