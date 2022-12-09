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Опереточный заговор: кто пытался "свергнуть" власть в Германии

22:20
  • пятница
  • 09 декабря 2022

Более половины жителей ФРГ недовольны работой правительства и непосредственно канцлера

Одной, если не главной из наиболее страдающих от антироссийских санкций стран остается Германия. Бывший локомотив европейской экономики не просто забуксовал - в последние месяцы у всех наблюдателей по всему миру крепнет ощущение, что Германию просто едят живьем, причем кушают с такой скоростью, что уже страшно становится. Даже их смешливый канцлер подрастерял свой задор, что уж говорить о простых немцах.

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И потому не такой уж неожиданностью стало сообщение о раскрытии в Германии очередного правоэкстремистского заговора с целью свержения действующей власти. Но есть нюанс. На данный момент неизвестно, кто на самом деле стоит за однозначно опереточной идеей захвата Бундестага. До сих пор все поджоги Рейхстагов и штурмы Капитолиев были прекрасно срежиссированы отнюдь не теми, кто делал всю черную работу.

Новость о том, что немецкие спецслужбы раскрыли заговор, результатом которого должно было стать свержение действующей власти, первоначально произвела фурор. Местные СМИ наперебой рассказывали о пятидесяти с лишним задержанных, трех тысячах полицейских, задействованных в этой ошеломительной по масштабу спецоперации, и обысках, которые прошли по всей Германии.

Звучало все это очень пугающе серьезно, пока не начали появляться подробности о тех, кто готовил данный переворот. И это, конечно, пошатнуло веру в правдивость всей этой истории. Потому как захватить власть в Германии планировала группа товарищей, которых там называют "рейхсбюргеры". Для понимания, кто это такие, нужно вспомнить наших сограждан, которые считают, что Советский Союз по-прежнему существует. Так вот, их немецкие побратимы со схожим диагнозом уверены, что живут в германской империи образца 1871 года, которую именовали Вторым рейхом. Только власть в нем захватили самозванцы, которых и собирались свергнуть новоиспеченные немецкие декабристы.

Всех действующих депутатов предлагалось арестовать, федеральное правительство упразднить, переформатировав заодно и конституционный строй. А именно - вернуть монархию, во главе которой должен был встать Генрих Рейсс. Он действительно потомственный дворянин, в роду которого, кстати, были и русские. К примеру, его предок, основавший династию, женился на внучке князя Даниила Романовича. Браки с русским императорским домом были довольно часты для семьи Рейссов. Кстати, и фамилия эта в древненемецком является однокоренным слова "ройсен", что в переводе значит русский. Странно, конечно, что немецкая пресса за это еще не ухватилась. Впрочем, и без этих историко-лингвистических фактов руку Кремля в этих событиях все же попытались узреть. Нынешняя "подруга" главы заговорщиков является гражданкой России. И она якобы даже обращалась в Москву за помощью. Однако получила отказ.

"Ну, это скорее внутренняя проблема ФРГ, и они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Учитывая нынешние отношения между Россией и Германией, конечно, странно, что немецкие власти так сразу пошли на попятную, не став раскручивать тему с русским следом. Впрочем, возможно, они посчитали, что в это уж точно никто не поверит. Тем более, что весь этот заговор выглядит крайне комично, и большинство немцев над всей этой историей откровенно потешается.

В сети даже распространяют шутливую записку. По мнению тех, кто ее составил, именно так должен был выглядеть план заговорщиков: "1) Поехать в Берлин 2) Взять штурмом Рейхстаг 3) Создать новое правительство со мной во главе в качестве канцлера 4 ) Билет покупать только за наличные. 5) Не забыть взять шапку, в Берлине холодно".

С другой стороны, можно предположить, что в голове Генриха XIII, так себя именует глава мятежников, могла зародится идея вернуть своей фамилии былое величие. А также - власть, богатства и земли, о потере которых несостоявшийся монарх, работавший в сфере недвижимости, безусловно, горевал. И вот собрав вокруг себя единомышленников, среди которых были и отставные военные, и бывшие депутаты Бундестага, будущий монарх предлагает им план. Захватить парламент. Отключить во всей Германии электричество. И взять власть в свои руки.

"Если предположить, что они все это всерьез, то здесь сразу всплывает ассоциация Капповского путча 1920 года, когда консервативные силы вместе с представителями дворянства были против реализации положений Версальского мирного договора, против сокращения армии, против экономических мер. И тоже пытались захватить власть. Они там продержались в Берлине в нескольких правительственных кварталах три или четыре дня. После чего в результате всеобщей забастовки они потерпели поражение", - отметил Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО.

Кстати, совсем недавно, в октябре этого года, спецслужбы Германии уже раскрывали заговор с целью госпереворота. Правда, в тот раз все выглядело совсем несерьезно. 75-летняя учительница и пятеро сторонников, возжелавших вернуть Третий рейх. Но что любопытно, и в том, и в этом случае непонятно, на что вообще рассчитывали мятежники.

В истории немало примеров того, как власть бралась небольшими силами. Можно вспомнить ту же Германию и "пивной путч", в котором вместе с Гитлером участвовали всего три тысячи человек. Или Фиделя Кастро, отряд которого при штурме казармы Монкада насчитывал чуть больше ста шестидесяти бойцов. Однако времена изменились. И для захвата власти нужна разветвленная сеть сторонников. Желательно - среди военных. Так было, например, в Турции, когда пытались свергнуть Эрдогана. Или же необходима длительная, кропотливая работа и много денег, как в случае с Украиной и евромайданом. В этом же случае ничего подобного явно не было. И явно эти люди не представляли для государства никакой угрозы. Оттого у многих немцев и возникли сомнения. А не спектакль ли им показывают, режиссером которого выступает власть.

"Представьте себе, что теперь правит не коалиция, а монарх из знатной семьи. Кто повысит налог на выбросы CO2? Кто отключит наши электростанции? Кто запретит автомобили внутреннего сгорания? Кто будет проводить гендерные исследования? 3 тысячи спецназовцев одолели 25 пенсионеров во главе с 71-летним принцем Генрихом XIII. Смех оздоравливает. Особенно здорово, что новости про убийство турецкой девочки тут же исчезли из газет", - пишут СМИ.

Речь идет об очередном преступлении, которое совершил мигрант из Эритреи в маленьком немецком городке. Тема с раскрытием заговора действительно позволила немецкой прессе сместить фокус, обойдя историю с убийством ребенка стороной. Кроме того, вся эта шумиха на время отвлекла немцев и от тех экономических проблем, которые сейчас существуют в Германии. А их масса. Начиная ростом цен и заканчивая банкротствами предприятий, что не сулит ФРГ ничего хорошего.

"Вызывает необходимость решение вопросов, связанных с благосостоянием немецкого народа. То, что, в принципе, сегодняшнее правительство динамично решить не может. Потому и возникают такие исторические фрики, которые решают эти проблемы по-своему, по старинке: захватить Бундестаг, арестовать правительство, создать роты защиты родины и изменить ныне действующий демократический строй на недемократический: тот, который в свое время сделал Германию великой. Как они считают", - объяснил Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭА им.Плеханова.

И такое желание понятно. Потому как на Шольца и нынешнюю коалицию действительно надежды никакой. Их поддержка среди простых немцев продолжает таять. Более половины жителей ФРГ недовольны работой правительства и непосредственно канцлера, который всего за год своего правления почти убил некогда первую экономику Евросоюза. И останавливаться он не собирается. Так что в чем-то "рейхсбюргеров" действительно можно понять. Если они, конечно, реально планировали все то, в чем их обвиняют.

Александр Панюшкин, Елена Мекертычева, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр"

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