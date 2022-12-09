Танцы на снегу: чем грозит человечеству вживление нейроимплантов

Илон Маск готов испытать на себе

В США начали федеральное расследование в отношении компании Илона Маска. Не за повышение стоимости Starlink для Украины. За испытания на животных чипов для мозга Neuralink. Произошло это буквально спустя считанные дни после заявления Маска о готовности начать испытания технологии нейроимплантов на людях. Причем миллиардер неоднократно заявлял, что планирует вживить чип и себе. Так как это открывает широчайшие возможности для человечества. Вопрос однако в том, насколько по итогу человечество останется самим собой?

До испытания нейрочипа на людях остается меньше полугода. Илон Маск считает, что работу нужно начинать как можно скорее, ведь эксперименты с обезьянами оказались успешными. На видео подопытная обезьяна силой мысли управляет курсором компьютера. Животные не умеют читать, поэтому система подсвечивает буквы, а примат мысленно на них нажимает. В итоге получается просьба "Можно мне еды?". Чтобы не обманывать ожидания Саки, так зовут обезьяну, ее награждают фруктами. Важно, что в голове у примата установлена уже вторая версия нейрочипа. И почти за два года не было никаких побочных эффектов. Тем не менее перед началом исследований на людях Маск еще должен получить разрешение от американского регулятора.

"Мы хотим быть предельно осторожными и уверенными в том, что это хорошо работает до того, как подключать устройство к человеку. Наша компания уже подала большую часть необходимых документов в Управление по контролю за продуктами и лекарственным средствами США", - сказал предприниматель.

Маск считает, что имплантация скоро будет представлять собой простую амбулаторную процедуру. Разработки мозгового интерфейса ведутся давно, а вот электронику для спинного мозга и восстановления зрения начали создавать меньше года назад. Впрочем, в техническом плане безопасно реализовать внедрение чипа в мозг человека, скорее всего, проблем не составит. За несколько лет компания Neuralink в 25 раз уменьшила диаметр электродов. Грубо говоря, это тончайшие иглы, которые вставляют в мозг. Сейчас они толщиной всего четыре тысячных миллиметра. Для сравнения - волос толще в 10 раз.

"Ни один хирург не сможет провести операцию с такими миниатюрными электродами, даже с использованием микроскопа. Но в этом и нет необходимости. Робот все делает в автоматическом режиме, все занимает не больше часа", - говорит Маск.

Управление компьютером или даже автомобилем силой мысли - это, конечно, революция в развитии интерфейсов. Но далеко не самая полезная функция нейрочипа. Куда интереснее выглядит возможность восстановить утраченные нейронные связи в мозгу и стимулировать нужные зоны. А это поможет слепым снова видеть, глухим слышать, а парализованным - двигаться. И это не фантастика, а уже реальность. Просто интерфейсы для таких операций пока используют слишком больших размеров. И они требуют постоянного подключения к мощным и громоздким источникам заряда и полноценный компьютер.

Новые возможности, впрочем, сулят и новые сложности. Еще двадцать лет назад никто и представить не мог проблему кражи личных данных или провокации с помощью технологии дипфейк. Сейчас такие дела уже разбирают в судах. Впрочем, вред от киберпреступлений может быть только моральным или финансовым, а вот в случае с нейроимплантами ставки растут - от проблем со здоровьем до летальных исходов.

Американская компания Second Sight с 2015 года вживляла незрячим людям глазные импланты. Они не возвращали зрение, но все же позволяли различать свет и темноту. Сама операция стоила 150 тысяч долларов, а последующие расходы на эксплуатацию вдвое больше, но во время пандемии компания обанкротилась. И обслуживание просто прекратилось. Люди, которым подарили зачатки зрения, вновь его утратили. Поэтому в будущей отрасли нейроимплантов необходимо жесткое регулирование на государственном уровне.

"Проблема заключается в том, в каком обществе это все используется. Конечно, это опасно. Но здесь старая проблема: топором можно строить дом, а можно кроить черепа. В чьих руках окажется власть, какое социально-экономическое устройство общества, какой уровень расколотости и противостояния интересов", - отмечает Сергей Черняховский, доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ.

Важно на начальном этапе определить, какую функцию несет нейрочип - развлечение и комфорт или оздоровление. В первом случае контроль мало чем будет отличаться от нынешних проверок телекоммуникационных компаний или производителей электроники.

"Для начала нужно будет разобраться - это медицинское устройство, соответственно, является ли оно внедряемым по рекомендации врача со всеми процедурами согласования. Или это будет коммерческое устройство, которое каждый может выбрать себе сам, исходя из того, насколько ему хочется или не хочется. В первом случае все будет регулировать медицинское начальство. Во втором все будет регулировать рынок", - считает футуролог Евгений Кузнецов.

При этом на начальном этапе даже при наличии медицинских показателей будет происходить сегрегация. Когда для использования редкого и дорогого устройства нужно обладать определенными качествами. Например, при выборе, кому вернуть способность ходить - 15-летнему подростку или 60-летнему пенсионеру, у второго просто не будет шансов. О массовом производстве нейрочипов говорить пока рано. Спрос будет многократно превышать предложение.

"Насколько это будет доступно - пока сказать сложно. Любая технология на раннем этапе довольно дорога. Как правило потому, что это уникальные методы, сложная сборка, высокотехнологичные неотлаженные процедуры. Но как только объект становится массовым, его стоимость падает достаточно резко. Например, солнечные батареи упали по стоимости за 10 лет в 10 раз. Кстати, расшифровка генома подешевела почти в миллион раз за последние 20 лет", - продолжает Кузнецов.

Когда такое произойдет с нейрочипами, появится новая проблема. Скорее всего, благодаря имплантам резко возрастет продолжительность жизни. С учетом того, что на Земле уже 8 миллиардов человек, в ближайшие века наша планета окажется перенаселена. И если до этого не начнется колонизация космоса, перед человечеством вновь встанет знакомая дилемма - кто достоин получать доступ к имплантам и долго жить на Земле, а кто лишний. Эта ситуация может привести к конфликтам как между разными социальными группами, так и между государствами. Но и это не главная проблема. А то, что технологии дают власть. И если в случае со смартфонами или даже оружием власть эта частичная, то с контролем над нейрочипами в мозгу людей она становится абсолютной. Скорее всего, именно поэтому американские спецслужбы неожиданно заинтересовались опытами Илона Маска.

Сейчас разные компании занимаются исследованием таких интерфейсов, но Neuralink опережает конкурентов. За заботой об обезьянах скрывается попытка Демократической партии не дать миллиардеру, который симпатизирует республиканцам, совершить технический прорыв и получить огромные деньги и власть.

"У Лукьяненко была такая книга еще 20 лет назад - "Танцы на снегу". Где описывается общество межпланетное с чипированными людьми. Причем чипы выполняют характер исключительно коммуникационного средства. А потом оказывается, что одна из планет заводит через них программу, позволяющую по специальному сигналу полностью перестроить сознание человека, вселить в него чужую память и заставить вести себя иначе, подчиняясь другим центрам власти, подчиняясь другим командам", - указал Черняховский.

А уж если чипы влияют на жизненные показатели человека, то в любой момент можно по щелчку эти показатели изменить до опасных значений. Проще говоря, убить носителя. Свести к нулю такую вероятность невозможно, но минимизировать - вполне. Для этого необходим высокий уровень взаимного доверия в обществе. Когда люди сознательно и без сомнений делегируют кому-то контроль над своей жизнью. Такую утопическую ситуацию в наше время представить сложно. Но это не значит, что такого никогда не произойдет. Еще сто лет назад человечество и не помышляло о космических полетах, а в 70-х годах прошлого века интернет была нишевой военной разработкой. С тех пор многое изменилось.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"